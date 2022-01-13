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Огромное имение из клипа на хит Адель выставили на продажу в Канаде

Резиденцию в Монреале из клипа на песню Адель Easy On Me решили продать за $4,3 миллиона

Кадр: Adele / YouTube

В Канаде решили выставить на продажу старинное имение из видеоклипа на выпущенный в 2021 году хит Адель Easy On Me. Резиденция с шестью зданиями на территории расположена под Монреалем, пишет People.

В поместье под названием «Виноградник часовни Святой Агнессы» (Vineyard of the St-Agnes Chapel) есть замок, гостевой дом, гараж на три машины и небольшая церковь с залом для приемов. На огромном участке в 70 гектаров высажено 7000 виноградных деревьев и 11 тысяч кленов для производства сиропа. Недвижимость принадлежит предпринимателю Бенуа Дюмону, от ее продажи он хочет получить 4,3 миллиона долларов.

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Здания на территории возвели в 1846 году и неоднократно ремонтировали, последний раз — в 2021 году. В общей сложности в имении десять спален и столько же ванных комнат, а также четыре санузла. Известность резиденции принесли съемки в клипе на песню Easy On Me британской певицы Адель. На видео артистка проходит по территории участка с чемоданом, а после сидит в закиданной мебелью роскошной столовой с бархатными стенами, узорчатыми шторами и хрустальной люстрой. В память о съемках клипа в комнате теперь висит портрет певицы.

Ранее Адель с огромной скидкой купила особняк Сильвестра Сталлоне. Изначально актер попросил за дом в Беверли-Хиллз 81 миллион фунтов стерлингов (более 8,2 миллиарда рублей), но не сумел найти покупателя. После нескольких неудачных попыток заключить сделку Сталлоне снизил цену до 42 миллионов фунтов стерлингов — за столько особняк достался певице.

Нина Ташевская
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