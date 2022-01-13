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Бастрыкин раскрыл новые детали дела о вооруженном нападении на школу Казани

Бастрыкин: Галявиева признали невменяемым из-за влияния деструктивной субкультуры

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин раскрыл новые детали уголовного дела о вооруженном нападении на школу в Казани, совершенном 11 мая 2021 года 19-летним Ильназом Галявиевым, передает РИА Новости.

По его словам, молодой человек был признан невменяемым по итогам первой психолого-психиатрической экспертизы, потому что специалисты не приняли во внимание тот факт, что он находился под влиянием деструктивной субкультуры. Речь идет о сообществах в интернете, в которых распространяется информация о массовых убийствах в учебных заведениях.

В ходе второго обследования следователи предоставили экспертам дополнительные материалы, на основании которых был сделан вывод, что у Галявиева был мотив, сводящийся к копированию действий Владислава Рослякова, устроившего массовый расстрел в техникуме Керчи.

Бастрыкин отметил, что казанский стрелок готовился к нападению на гимназию несколько месяцев. Он задумал совершить массовое убийство в начале 2021 года.

В мае прошлого года 19-летний Ильназ Галявиев устроил взрыв и массовый расстрел в казанской гимназии №175. В результате погибли семеро детей и двое учителей. Еще 24 человека пострадали. Галявиеву грозит пожизненное лишение свободы.

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Любовь Ширижик
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