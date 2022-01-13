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Российский вирусолог сравнил омикрон-штамм с дельтой

Вирусолог Чумаков: омикрон-штамм распространяется в 5 раз быстрее дельты

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

Вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Петр Чумаков сравнил омикрон-штамм коронавируса с вариантом дельта. По его словам, новый вариант инфекции распространяется в пять раз быстрее, пишет издание «Петербургский дневник».

«У него коэффициент распространения 3 по сравнению с дельтой, у которой коэффициент распространения 0,8. То есть омикрон распространяется в пять раз быстрее», — отметил специалист.

Он напомнил, что в Италии, Франции и США сейчас происходит взрывоопасный рост заболеваемости. В Италии фиксируется 200 тысяч заражений за сутки, во Франции — 300 тысяч, а в США — 1 миллион 300 тысяч случаев коронавируса в день.

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«А у нас всего 16 тысяч — такой низкий старт. В то же время Москва — самый крупный город Европы, скученность колоссальная, поэтому сейчас полыхнет, и будет это очень сильно», — добавил эксперт.

Ранее руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин объяснил феномен повторного заражения коронавирусом. По его словам, это является естественным процессом, так ка вирус хочет выжить и цепляется за все возможности.

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Никита Абрамов
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