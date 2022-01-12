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Российский вирусолог объяснил феномен повторного заражения коронавирусом

Вирусолог Гущин: коронавирус хочет выжить, поэтому случаются повторные заражения

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Коронавирус хочет выжить, он цепляется за все возможности, и это является естественным процессом. Так российский вирусолог, руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин объяснил феномен повторного заражения инфекцией в интервью Life.

«Вы переболели коронавирусом, коронавирус хочет выжить, пытается цепляться за все возможности и в том числе через какое-то время после перенесенного заболевания или вакцинации повторно вернуться к этому же человеку», — рассказал специалист.

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По словам Гущина, задачей ученых является минимизирование вероятности тяжелого течения COVID-19 при случаях повторного заболевания. Он отметил, что во всех странах, где наблюдается высокий уровень вакцинации, «тяжесть течения заболевания чрезвычайно сильно снижается».

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков заявил, что в России началась пятая волна коронавируса из-за омикрон-штамма. Эксперт предрек взрывообразный рост заболеваемости к концу января — началу февраля.

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Никита Абрамов
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