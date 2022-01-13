Застрявшая в самолете птица совершила многочасовой перелет и прославилась в сети

Совершившая многочасовой перелет на борту воздушного судна птица попала на видео и прославилась в сети. Ролик разместила пользовательница с ником @totallychillfemale в своем TikTok-аккаунте.

Уточняется, что инцидент произошел на борту лайнера, летевшего из Бельгии в США. На опубликованных кадрах видно, как пернатое хаотично летает по салону самолета, то садясь на полки багажных отсеков, то снова взлетая. «Птица застряла на нашем восьмичасовом рейсе из Европы», — подписала видео автор.

Ролик с путешествующим в самолете с птицей быстро стал вирусным, набрав за два дня 11,9 миллиона просмотров. Подписчики аккаунта отреагировали на пост в комментариях. «Я уверен, что птенчик знает, что делает. Добро пожаловать в Америку, маленький друг!», «Воображаю, как он стоит в очереди на таможне и нервничает в поисках своего маленького паспорта», «Представьте фильм Pixar: европейская птица убегает, потому что вся ее семья издевалась над ней за то, что она маленькая. Теперь ее вырастит стая голубей из Джерси», — писали они.

Ранее в сентябре пассажир воздушного судна поймал пробравшегося на борт тарантула и попал на видео. На размещенных кадрах видно, как мужчина идет по проходу с прозрачным пакетом в руках, внутри которого находится большой ядовитый паук.