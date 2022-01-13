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Женщина пришла в гости к незнакомцу и была вынуждена жить с ним несколько дней

Женщине пришлось жить с почти незнакомым мужчиной из-за неожиданного карантина

Фото: cnsphoto / Reuters

В китайском городе Чжэнчжоу, провинция Хэнань, женщина пришла на свидание с незнакомцем и была вынуждена прожить с ним несколько дней из-за внезапного карантина. Об этом сообщает Al Jazeera.

Китаянка приехала в город, чтобы познакомиться с потенциальными женихами, которых подыскали ее родственники. Один из них хотел похвастаться своими кулинарными достижениями и пригласил ее пообедать у него дома. Пока она была у него в гостях, в городе неожиданно ввели карантин из-за вспышки COVID-19. Людям запретили выходить на улицы, и ей пришлось остаться жить у почти незнакомого мужчины.

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Несмотря на совместную изоляцию, которая продлилась несколько дней, их отношения не заладились. По словам женщины, хотя у ее ухажера много достоинств, она предпочитает более разговорчивых партнеров. «Он молчалив как деревянный манекен, а в остальном совсем не плох, — пишет она. — Еда у него получается так себе, но то, что он все равно занимается готовкой, — это, по-моему, замечательно».

Во время затянувшегося свидания женщина снимала и публиковала в интернете короткие видео про своего ухажера, в которых он готовит еду, занимается домашними делами и работает на ноутбуке. К ее удивлению, ролики оказались очень популярными: соответствующий хештег в соцсети Weibo собрал более шести миллионов просмотров. После этого она решила их удалить.

В 2020 году сообщалось, что жительница испанского города Тортоса сбежала из карантина ради первого свидания с интернет-знакомым. Женщину задержали, когда она возвращалась домой.

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Олег Парамонов
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