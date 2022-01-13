Блинкен назвал фирму из России ключевым поставщиком для ракетной программы КНДР

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что попавшая под американские санкции российская компания «Парсек» является «ключевым источником» товаров и технологий для ракетной программы Северной Кореи. Об этом сообщается на сайте американского ведомства.

Как утверждает дипломат, в 2016-2021 годах гражданин КНДР О Ён Хо сотрудничал с данной фирмой и ее директором по развитию Романом Аларом. По его словам, стороны обсуждали вопросы для закупок кевларовой нити, арамидного волокна, авиационного топлива, подшипников и высокоточных фрезерных станков.

12 января Минфин США ввел санкции против ООО «Парсек» и семи физических лиц, включая Романа Аларя и шестерых граждан КНДР, которые, по данным американских властей, проживают в России, как О Ён Хо, или в Китае. Ограничения ввели за нарушение режима нераспространения оружия массового уничтожения.