США ввели санкции против россиянина за связи с Северной Кореей

Министерство финансов США ввело санкции против физического и юридического лица из России за связи с Северной Кореей. Об этом пишет РИА Новости.

В санкционный список добавили компанию «Парсек», зарегистрированную в Москве, и гражданина РФ Романа Алара.

Кроме того, туда попали четверо граждан Китая и двое выходцев из Северной Кореи, проживающих в Москве и Владивостоке. Отмечается, что соответствующее решение приняли в рамках санкционной политики США в отношении КНДР.