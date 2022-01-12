Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США ввели санкции против россиянина за связи с Северной Кореей

Минфин США ввел санкции против российской компании и гражданина РФ за связи с КНДР

Фото: KCNA / Reuters

Министерство финансов США ввело санкции против физического и юридического лица из России за связи с Северной Кореей. Об этом пишет РИА Новости.

В санкционный список добавили компанию «Парсек», зарегистрированную в Москве, и гражданина РФ Романа Алара.

Кроме того, туда попали четверо граждан Китая и двое выходцев из Северной Кореи, проживающих в Москве и Владивостоке. Отмечается, что соответствующее решение приняли в рамках санкционной политики США в отношении КНДР.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В Госдуме назвали условие введения полного локдауна в России
Врач назвал срок появления смертельного осложнения у перенесших COVID-19
США ввели санкции против россиянина за связи с Северной Кореей
Российский вирусолог объяснил появление новых штаммов коронавируса
Белорус описал отдых в отеле «все включено» в Турции фразой «тихий ужас»
Нутрициолог предупредила россиян об опасных продуктах из магазинов
В офисе Зеленского назвали Обаму невменяемым
Суд в Киеве разрешил задержать Порошенко после возвращения на Украину
Россию обвинили в газовом кризисе в Европе
В США понадеялись на решение Путина выбрать мир и безопасность
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter