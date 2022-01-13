Блинкен обвинил в лицемерии российские власти

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу MSNBC обвинил в лицемерии власти Российской Федерации. Он заявил, что слова российского руководства расходятся с действиями.

«Если и есть вызов европейской безопасности, он исходит не от НАТО, а от России», — заявил глава Госдепа. Он также добавил, что Россия совершает обратно противоположные действия по отношению к собственным заявлениям. Блинкен напомнил, что в НАТО сохранят политику открытых дверей для всех стран, которые соответствуют требованиям к членам альянса.

Ранее в The Washington Post написали, что Россия усилила давление на Североатлантический альянс и Европу, уничтожив надежды на дальнейшие переговоры по разрядке кризиса, развернувшегося на фоне стремления Украины присоединиться к западному альянсу.

