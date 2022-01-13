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На Западе отреагировали на заявления зама Лаврова о переговорах с США и НАТО

WP о словах Рябкова о переговорах: Россия усиливает давление на НАТО и Европу
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Россия усилила давление на Североатлантический альянс и Европу, уничтожив надежды на дальнейшие переговоры по разрядке кризиса, развернувшегося на фоне стремления Украины присоединиться к западному альянсу. Так последние заявления замглавы МИД России Сергея Рябкова о переговорах с США и НАТО прокомментировало издание The Washington Post (WP).

Автор статьи Робин Диксон назвала последние заявления дипломата «продолжением последовательной кампании давления Москвы на Вашингтон и Брюссель», включающей эскалацию военных операций близ границ с Украиной, а также требования радикальных изменений в архитектуре европейской безопасности.

На высказывания Рябкова отреагировали и другие западные издания. В частности, в CNN слова заместителя Сергея Лаврова сравнили с «ледяным душем», который избавил от мыслей о том, что российская сторона готова занять компромиссную позицию.

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В The Guardian отметили «залп мрачных заявлений российских высокопоставленных чиновников», последовавший за переговорами, и обратили внимание на слова Рябкова о зашедших в тупик переговорах.

Ранее замглавы МИД в беседе с RTVI отметил, что не видит оснований для переговоров России с США и НАТО по безопасности. «Без прояснения того, есть ли хотя бы какой-то ресурс, какой-то запас гибкости с той стороны по каким-то серьезным сюжетам, оснований садиться в ближайшие дни, вновь собираться и начинать эти же самые обсуждения я не вижу», — пояснил Рябков.

В том же интервью замминистра заявил, что США и НАТО не хотят отказываться от дальнейшего расширения альянса на Восток. Дипломат рассказал, что Вашингтон и Брюссель не хотят обсуждать основные требования Москвы по гарантиям безопасности в Европе.

За последнюю неделю Россия провела два раунда переговоров вокруг своих предложений по гарантиям безопасности в Европе. Первый (с делегацией из США) прошел 10 января в Женеве, второй (в рамках заседания Совета Россия — НАТО) — 12 января в Брюсселе.

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Варвара Кошечкина
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