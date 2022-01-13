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Бастрыкин заявил о необходимости вернуть МВД контроль за оборотом оружия

Глава СК Александр Бастрыкин предложил вернуть контроль за оружием и патронами МВД
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: Russian Investigative Committee / Globallookpress.com

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заявил о необходимости вернуть контроль за оборотом оружия и патронов Министерству внутренних дел (МВД) в интервью РИА Новости.

«В целях ужесточения контроля за оборотом и использованием гражданского оружия предложено восстановить процедуру осуществления органами внутренних дел контрольных функций за оборотом оружия и патронов», — сказал он. Как объяснил Бастрыкин, с такой инициативой СК выступает в связи с рядом резонансных происшествий в учебных заведениях. На данный момент идея находится на этапе межведомственного обсуждения.

С 29 июня вступят в силу изменения в федеральный закон, согласно которым оружие в России будет признано источником повышенной опасности. После утери или хищения оружия в течение суток с момента происшествия владельцы будут обязаны проинформировать Росгвардию.

Марина Совина
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