В России оружие признают источником повышенной опасности

В России оружие с 2022 года будет признано источником повышенной опасности. Соответствующие изменения в федеральный закон вступят в силу 29 июня, уточняет РИА Новости.

«После слова "оружие" дополнить словами "является источником повышенной опасности"», — отмечается в тексте документа. Указывается, что после утери или хищения оружия в течение суток с момента происшествия владельцы должны будут информировать Росгвардию.

Комментируя инициативу, доктор юридических наук, заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ Леонид Головко пояснил, что теперь владельцы оружия будут нести ответственность за инциденты с его участием, даже если оружие было украдено или передано на законных основаниях.

«Представьте: злоумышленники вскрыли сейф с оружием или в результате какого-то стихийного бедствия он оказался вскрыт. Оружие попало в чей-то доступ, владелец будет нести гражданскую ответственность, если ружьем или иным видом был причинен вред», — добавил он.

Специалист указал, что по схожему принципу ответственность за нанесенный ущерб несут владельцы автомобилей.

Ранее сообщалось, что в России в 2022 году произойдут изменения в законе № 150-ФЗ «Об оружии». Поправки, регулирующие ряд правовых аспектов, вступят в силу 29 июня.

В частности, минимальный возраст, позволяющий владеть рядом видов оружия, повысят с 18 до 21 года. С момента вступления изменений в силу этой категории россиян нельзя будет приобретать гражданское огнестрельное оружие ограниченного поражения, охотничье и огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие самообороны.