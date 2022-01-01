В России в 2022 году изменят правила владения оружием

В России в 2022 году произойдут изменения в законе № 150-ФЗ «Об оружии». Поправки, регулирующие ряд правовых аспектов, вступят в силу 29 июня.

В частности, минимальный возраст, позволяющий владеть рядом видов оружия, повысят с 18 до 21 года. С момента вступления изменений в силу этой категории россиян нельзя будет приобретать гражданское огнестрельное оружие ограниченного поражения, охотничье и огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие самообороны.

Новые правила не коснутся лиц, прошедших и проходящих военную службу. Закон также вводит дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на покупку оружия. В частности, их не смогут получить россияне с двумя и более погашенными судимостями.

Ужесточение оборота оружия последовало после резонансного случая в казанской школе. 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев, купивший оружие на законных основаниях, пришел в гимназию №175 и начал стрелять в детей и взрослых. В результате погибли девять человек, пострадали 24.