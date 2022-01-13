Страховка от краха российского долга резко взлетела в цене

Стоимость пятилетнего кредитного дефолтного свопа (CDS) на российский госдолг, который отражает восприятие рынками странового риска, днем 13 января резко выросла на 26 базисных пунктов, почти на 20 процентов. О подорожании страховки от краха долга страны пишет РБК со ссылкой на данные терминала Bloomberg. В течение торговой сессии котировка CDS достигала 161,9 базисных пункта.

CDS, кредитно-дефолтный своп — производный инструмент, который покупатель приобретает, чтобы застраховаться от дефолта в обмен на регулярные платежи. Чем эти платежи выше, тем рискованнее базовые обязательства. При наступлении заранее оговоренных базовых событий (обычно — дефолта эмитента базисного актива) инвестор предъявляет продавцу свопа имеющийся у него долг и взамен получает возмещение, которое полагалось бы ему в случае выполнения эмитентом своих обязательств.

Нынешний рост стал крупнейшим однодневным скачком за почти двухлетний период, с марта 2020 года. Уровень также стал самым высоким за тот же срок. Тогда оценка риска росла на фоне начала пандемии, растет она, как правило, и на ожидании санкций. Актуальный уровень означает, что страховка от дефолта по российским бумагам в течение пяти лет обходится инвесторам примерно в 162 тысячи долларов в год.

13 января значительно снизился курс рубля, упали индексы Московской биржи. Рынок отреагировал на развитие ситуации в связи с переговорами России и НАТО. В МИД России заявили о неготовности США и НАТО идти навстречу требованиям Москвы по гарантиям безопасности.