Курс евро побил рекорд

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже 13 января достигал 87,8 рубля, побив рекорд и достигнув максимумов с лета 2021 года, свидетельствуют данные торгов. К моменту написания новости евро стоил 87,53 рубля.

Доллар на максимуме стоил 76,59 рубля, к моменту написания новости — 76,5 рубля. К закрытию торгов 13 января более чем на 4 процента упал индекс Мосбиржи, индекс РТС потерял почти 6 процентов. Индекс голубых фишек потерял 4,25 процента.

Рубль начал снижение после заявлений МИД России о неготовности США и НАТО идти навстречу требованиям Москвы по гарантиям безопасности. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил 13 января, что военные специалисты предлагают президенту Владимиру Путину варианты на случай ухудшения обстановки вокруг Украины.

Россия продолжает твердо отстаивать свои интересы, именно поэтому НАТО считает ее своим главным противником, добавил он. США, в свою очередь, не видят особенных возможностей для достижения компромисса с Россией по вопросу нерасширения блока.