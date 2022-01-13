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Курс рубля резко упал

Курс рубля потерял 50 копеек из-за заявлений замглавы МИД РФ Рябкова

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Рубль и акции отреагировали снижением на заявления МИД России о неготовности США и НАТО идти навстречу требованиям Москвы по гарантиям безопасности. По данным Мосбиржи, курс рубля резко потерял 50 копеек.

На момент написания новости курс доллара составлял 74,86 рубля (плюс 0,21 процент), курс евро — 85,86 рубля (плюс 0,42 процента). Индекс Мосбиржи упал на 2,2 процента.

Курс доллара от TradingView

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил 13 января, что военные специалисты предлагают президенту Владимиру Путину варианты на случай ухудшения обстановки вокруг Украины.

Россия продолжает твердо отстаивать свои интересы, именно поэтому НАТО считает ее своим главным противником, добавил он. Между тем, США не видят больших возможностей для достижения компромисса с Россией по вопросу нерасширения НАТО.

Эксперты считают, что в 2022 году курс рубля сохранит относительную стабильность. В качестве главных причин опрошенные «Лентой.ру» аналитики назвали ранее вероятное снижение геополитической напряженности и рост мировых цен на топливо, в первую очередь газ.

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Платон Щукин
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