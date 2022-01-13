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Военные предложили Путину варианты по ситуации вокруг Украины

Сергей Рябков: военные специалисты предлагают Путину варианты по ситуации вокруг Украины

Фото: Globallookpress.com

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что военные специалисты предлагают президенту Владимиру Путину варианты на случай ухудшения ситуации вокруг Украины. Его слова передает ТАСС.

«Это тяжелый сюжет. В публичном пространстве он не должен ни коим образом засвечиваться, потому что это само по себе раскачка ситуации», — сказал он и подчеркнул, что нужно дать шанс дипломатии решить данную проблему.

Ранее Рябков в ходе переговоров с американской стороной по гарантиям безопасности заверил партнеров из США в том, что у Кремля нет планов нападать на Украину. Он напомнил дипломатам, что маневры российских войск ведутся в пределах территориальных границ России.

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Варвара Кошечкина
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