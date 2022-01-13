Военные предложили Путину варианты по ситуации вокруг Украины

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что военные специалисты предлагают президенту Владимиру Путину варианты на случай ухудшения ситуации вокруг Украины. Его слова передает ТАСС.

«Это тяжелый сюжет. В публичном пространстве он не должен ни коим образом засвечиваться, потому что это само по себе раскачка ситуации», — сказал он и подчеркнул, что нужно дать шанс дипломатии решить данную проблему.

Ранее Рябков в ходе переговоров с американской стороной по гарантиям безопасности заверил партнеров из США в том, что у Кремля нет планов нападать на Украину. Он напомнил дипломатам, что маневры российских войск ведутся в пределах территориальных границ России.