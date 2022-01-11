Аналитики предсказали курс рубля к концу года

В 2022 году курс рубля сохранит относительную стабильность. В качестве главных причин опрошенные «Лентой.ру» аналитики называют вероятное снижение геополитической напряженности и рост мировых цен на топливо, в первую очередь газ.

Минимальное значение, озвученное собеседником «Ленты.ру», — 67 рублей за доллар и 72 рубля за евро к концу декабря, максимальное — 80 рублей за доллар и 79-87 рублей за евро. Курс доллара к концу 2022 года составит примерно 73,4 рубля, евро — 79,5 рубля.

«При плавающем режиме валютный курс всегда соответствует фундаментальным факторам, и мы скорее предлагаем рассуждать в терминах того, насколько сами фундаментальные факторы — прежде всего суверенный риск и цены сырья — находятся на равновесных уровнях. Мы оцениваем сложившийся уровень суверенного риска как завышенный против исторической нормы», — отметил старший экономист «ВТБ Капитал» по России и СНГ Александр Исаков.

При этом главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов считает, что 2022-й станет продолжением «рекордного по продолжительности периода недооцененности рубля». Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин полагает, что российские активы будут привлекать иностранных инвесторов за счет сравнительно высоких ставок.

Аналитики «Тинькофф инвестиций» считают, что риски, способные повлиять на курс рубля, в 2022 году будут достаточно сбалансированными. В пользу российской валюты будут играть профицит текущего счета [раздела платежного баланса], которого удастся достичь благодаря высоким ценам на сырьевые товары, и жесткая денежно-кредитная политика Центробанка.

Год назад опрошенные «Лентой.ру» аналитики предсказывали цену доллара на уровне 73,4 рубля, евро — 79,5 рубля. В действительности доллар стоил 73,75 рубля, евро — 83,35 рубля.