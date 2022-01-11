В США заявили о невозможности достичь компромисса с Россией по расширению НАТО

США не видит больших возможностей для достижения компромисса с Россией по вопросу нерасширения НАТО. Об этом заявила постпред Соединенных Штатов при альянсе Джулианн Смит, передает РИА Новости.

«Наша дверь остается открытой. Никто не имеет права захлопнуть ее ногой. И любое решение по поводу расширения по-прежнему будет приниматься альянсом и соответствующей страной», — заявила американский дипломат. По ее словам, на сегодня нет предложений по поводу изменений политики НАТО в вопросах расширения организации.

Ранее заместитель министра иностранных дел Александр Грушко заявил, что Россия будет добиваться предметной реакции НАТО на проект соглашения по гарантиям безопасности. Его слова прозвучали перед заседанием Совета РФ-НАТО. На нем затронут неразмещение ракет средней и малой дальности вблизи границ РФ и отказ от расширения НАТО за счет бывших республик СССР.

10 января заместитель главы МИД России Сергей Рябков оценил переговоры с США по безопасности и заявил, что у Москвы нет уверенности, что Вашингтон станет выполнять юридически оформленные договоренности о гарантиях безопасности, если стороны заключат соглашение.