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Подтвердились случаи заражения омикрон-штаммом среди детей раннего возраста

Эпидемиолог Руженцова: среди пациентов с омикрон-штаммом есть дети раннего возраста

Фото: Густаво Вальенте / РИА Новости

Замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Татьяна Руженцова заявила, что среди пациентов с подтвержденным омикрон-штаммом есть дети раннего возраста, пишет ТАСС.

Эпидемиолог отметила, что данные о количестве случаев еще уточняются. Она подчеркнула, что по предварительной информации, в ЮАР, где заражения штаммом-омикрон преобладают, симптомы коронавируса ярче проявляются у детей до трех лет. О тяжести перенесения этого штамма детьми данных пока нет.

Ранее сообщалось, что в США из-за коронавируса показатель госпитализации детей в возрасте до 18 лет за неделю вырос на 80 процентов. Особенно резко растет число госпитализаций детей в возрасте до пяти лет. Так за последнюю неделю 2021 года количество детей, попавших в больницу увеличилось на 48 процентов в сравнении с неделей, закончившейся 4 декабря.

Марина Совина
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