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Врач ответил на вопрос о приходе «ковидного цунами» в Россию

Врач-терапевт Водовозов: «ковидное цунами» накроет Россию к концу января

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Врач-терапевт высшей квалификационной категории, научно-медицинский эксперт Алексей Водовозов ответил на вопрос, когда в Россию придет «ковидное цунами». Его слова приводит KP.RU.

«Скорее всего до конца января, да», — сказал специалист.

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Он также выразил обеспокоенность тем, что цифры могут быть выше 100 тысяч заражений в сутки. При этом, по словам врача, их будет определять емкость медицинских лабораторий, которые займутся анализом тестов на коронавирус.

Ранее кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что в России из-за омикрона ожидается перегруз системы здравоохранения. По его словам, смертность при грядущем росте заболеваний предсказать пока невозможно из-за большого количества входных параметров.

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Никита Абрамов
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