Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Дания заявила о шпионаже России и Китая

Глава контрразведки Дании заявил о росте активности разведслужб России и Китая

Фото: Ritzau Scanpix / Henning Bagger / Reuters

Разведслужбы России, Китая и Ирана увеличили активность в отношении Дании, заявил глава датской контрразведки Андерс Хенриксен в докладе ведомства. Об этом сообщает Reuters.

Хенриксен связал рост активности шпионажа с увеличением напряженности в Арктике из-за борьбы мировых держав региона за ресурсы и морские пути. «Угроза исходит от зарубежных спецслужб, которые действуют против Дании, Гренландии и Фарерских островов», — сказано в докладе.

Глава разведки привел в пример инцидент, который произошел в 2019 году. Тогда одному из сенаторов США было направлено поддельное письмо, в котором якобы министр иностранных дел Гренландии Ане Лоне Баггер писала о подготовке референдума о независимости острова от Дании.

Хенриксен напрямую связал этот инцидент с «киберактивностью российских спецслужб». «Скорее всего, это письмо было сфабриковано и распространено в интернете агентами влияния России, которые хотели создать путаницу и спровоцировать конфликт между Гренландией, Данией и США», — считает глава разведслужбы.

Материалы по теме:
«Европа сама разожгла этот пожар» Европейский политик — про отношения с Россией, конфликт на Украине и НАТО в Черном море
«Европа сама разожгла этот пожар»Европейский политик — про отношения с Россией, конфликт на Украине и НАТО в Черном море
14 декабря
В шаге от провала. Россия ставит ультиматум США и НАТО. Чего ждать от переговоров по безопасности?
В шаге от провала.Россия ставит ультиматум США и НАТО. Чего ждать от переговоров по безопасности?
10 января

10 января бывший глава военной разведки Дании Ларс Финдсен был арестован по делу об утечке данных и строго засекреченной информации. По данным анонимных информаторов, под его руководством ведомство вело деятельность, которая нарушала законодательство страны. Его обвиняют в утаивании информации, непринятии мер по выявлению признаков шпионажа внутри Минобороны Дании и сокрытии потенциально неправомерной деятельности.

Ранее стало известно, что министерство обороны Дании приняло решение направить фрегат Peter Willemoes и четыре истребителя F-16 в состав постоянных военно-морских сил НАТО для помощи альянсу на фоне ситуации на Украине и «для обеспечения суверенитета стран Балтии». Страна является членом оборонного блока с момента основания.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
МИД раскритиковал националистические заявления нового министра в Казахстане
Турист поехал отдыхать в Таиланд и внезапно обнаружил себя в базе розыска
ФСБ задержала молодого россиянина за вербовку подростков в террористы
В новом фото освобожденного из СИЗО Хованского увидели скрытое послание
Белоруссия согласовала кандидатуру Грызлова на должность посла
Мужчина голыми руками отбился от трех крокодилов и убил одного из них
Дания заявила о шпионаже России и Китая
Наказанный на прогулке шестилетний россиянин сбежал из детсада и попал на видео
Описана судьба рубля при неудаче переговоров России и США
Названы самые высокооплачиваемые спортсменки в мире
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter