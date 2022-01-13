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Палестинцы поймали подосланного «Моссадом» дельфина-шпиона с ружьем

Бойцы ХАМАС поймали дельфина с гарпунным ружьем, прошедшего подготовку в «Моссаде»

Фото: Mahmud Hams / Al-jazirah

Палестинская группировка ХАМАС объявила о поимке вооруженного дельфина, якобы прошедшего подготовку в израильской спецслужбе «Моссад». Об этом сообщает издание Daily Mail.

По утверждению представителей ХАМАС, на подосланном Израилем дельфине была сбруя с гарпунным ружьем, прикрепленным к его «клюву». В группировке считают, что оно предназначалось для убийства ее бойцов.

Это уже второй подозрительный дельфин, которого поймали палестинцы. В 2015 году представители группировки заметили у берегов сектора Газа дельфина-шпиона с видеокамерой и устройством для стрельбы небольшими стрелами.

Ранее сообщалось, что рыбаки из норвежской губернии Финнмарк заметили возле своей лодки белуху с обвесом и камерой GoPro, на которых было написано «Оборудование Санкт-Петербурга». По мнению норвежских ученых, животное могло принадлежать ВМФ России.

Олег Парамонов
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Палестинцы поймали подосланного «Моссадом» дельфина-шпиона с ружьем
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