Эксперты в Норвегии заподозрили российскую армию в подготовке специально обученных китов после того, как норвежские рыбаки нашли белуху с прикрепленным к ней российским оборудованием. Об этом сообщает NRK.

Рыбаки обнаружили животное, на котором был туго затянутый обвес для камеры или оружия с надписью «Оборудование Санкт-Петербурга». Они обратили внимание на кита из-за его странного поведения. По словам очевидцев, он целенаправленно следовал за лодками и пытался стянуть ремни и веревки с их бортов.

Инцидент произошел в норвежской губернии Финнмарк. Рыбаки отметили, что белуха хорошо реагировала на людей и позволяла себя гладить. После освобождения она сделала несколько кругов вокруг лодки и уплыла.

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По мнению норвежских экспертов, российский флот, скорее всего, использовал животное в рамках программы специального отряда подводных млекопитающих.

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