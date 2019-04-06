Стало известно о подглядывании американских спутников-шпионов за российскими

Американские военные спутники-шпионы GSSAP много раз приближались к российским и китайским аппаратам и тайно за ними наблюдали. Об этом говорится в отчете фонда Secure World Foundation.

В документе отмечается, что в 2014-2016 годах на орбиту вывели четыре спутника GSSAP. Официально они летают ниже и выше геостационарной орбиты и снимают другие аппараты и космические тела.

Авторы доклада поясняют, что американские военные не раскрывают данные о маневрах GSSAP, по другие источники слежения показывают, что они активны на геостационарной орбите и приближались более чем к десяти спутникам, в том числе России и Китая. Время подбиралось так, чтобы оба аппарата находились в тени Земли, поэтому отслеживать операции GSSAP с помощью телескопов было сложно.

Спутники, к примеру, подлетали на 10-15 километров к российским аппаратам «Экспресс-АМ8», «Луч», «Благовест» и «Радуга-1М».

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