Мадонну снова раскритиковали за вульгарные позы на фото в халате

Американская поп-певица Мадонна поделилась серией откровенных фото и вывела из себя поклонников. Соответствующие комментарии появились в Daily Mail.

63-летняя исполнительница разместила на своей странице в Instagram снимки, на которых она позирует в домашнем шелковом халате бренда Versace, рваных чулках и туфлях на каблуках. При этом на некоторых кадрах Мадонна нарочно раздвигает ноги, демонстрируя черное нижнее белье. В качестве аксессуаров она выбрала множество колье и солнцезащитные очки. «Жизнь меня покалечила. Думаете, мне не все равно?» — подписала певица пост, который набрал больше 120 тысяч лайков.

Читатели издания принялись критиковать вульгарные, по их мнению, позы звезды. «Может быть, у нее какой-то срыв, поскольку это может быть единственной причиной такого поведения», «Жалкая старушка», «Это позор, она была иконой, но запятнала свой имидж этой вульгарщиной», «Ей пора прекратить демонстрацию своей промежности», «Отвратительно», — негодовали они.

В декабре Мадонна снялась в латексном костюме и восхитила фанатов. 63-летняя знаменитость показала видео, на котором запечатлена в комнате с приглушенным светом. Певица была одета в черный латексный костюм, состоящий из боди с длинными рукавами, красным воротником и манжетами, прозрачного корсета, чулок на подвязках и длинного плаща.