Бывшая участница «Дома-2» раскрыла способ купить квартиру в Москве

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Нелли Ермолаева рассказала, что решается на важные события, включая покупку недвижимости, лишь после того, как сверится с гороскопом и натальной картой. Свой способ приобретения жилья она раскрыла в сторис Instagram.

Подписчики задали Ермолаевой вопрос о переезде в новое жилье в Москве. На данный момент участница шоу проживает в съемной квартире. Она уже приобрела мебель и в скором времени надеется переехать. «Сама уже жду, на чемоданах практически», — сказала Ермолаева.

Участница «Дома-2» также рассказала о способе, который помог ей приобрести квартиру. Она тщательно подходит к подобным вопросам и руководствуется не только интуицией, но и обращается к профессионалам. Для Ермолаевой составляют личный гороскоп и натальную карту, где указывают благоприятные даты для важных событий.

Звезда реалити-шоу похвасталась новой квартирой в Москве в апреле 2021 года. Ермолаева приобрела трехкомнатную квартиру, однако не уточнила, в каком районе столицы она находится. Она будет проживать в квартире вместе с сыном Мироном.