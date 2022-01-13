Матвиенко назвала дату индексации пенсий россиян

Индексация пенсий для неработающих пенсионеров на 8,6 процента начнется с 1 января 2022 года. Такую дату назвала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. При этом она пообещала, что время принятия закона о поправках в бюджет никак не повлияет на время старта выплат, передает ТАСС.

По словам политика, такое повышение будет справедливой мерой с учетом роста цен на продовольствие. Матвиенко подчеркнула, что именно пенсионеры больше всего пострадали от инфляции в прошлом году.

Действующая редакция закона о бюджете предусматривает индексацию пенсий на 5,9 процента. В момент подготовки законопроекта рост цен в стране по итогам года прогнозировался на этом уровне. Однако к декабрю инфляция разогналась до 8,39 процента. Продукты, по данным Росстата, подорожали еще сильнее — на 10,62 процента, непродовольственные товары — на 8,58 процента.