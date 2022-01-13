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В Турции число заражений коронавирусом выросло в четыре раза

Глава Минздрава Турции Коджа: число заражений COVID-19 в стране выросло в четыре раза

Фото: Murad Sezer / Reuters

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что ежесуточный прирост заразившихся коронавирусной инфекцией в стране в январе увеличился в четыре раза по сравнению с декабрем. Об этом сообщает ТАСС.

«Штамм омикрон стал доминирующим вариантом коронавируса», — заявил он. По его словам, в стране также наблюдается почти десятипроцентное увеличение числа пациентов, которым требуется медицинская помощь.

«В предыдущие периоды пандемии были более высокие показатели госпитализации при меньшем числе суточных заражений», — сказал Коджа. Он добавил, что омикрон-штамм, возможно, уменьшит опасность эпидемии.

В конце ноября Министерство здравоохранения Турции запросило разрешение у национального Агентства по лекарственным средствам на экстренное применение турецкой вакцины против коронавируса TURKOVAC. Другой мерой станет увеличение фиксированных доплат врачам из бюджета республики.

Марина Совина
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