В Турции приняли экстренные меры против коронавируса

В Турции запросили разрешение на экстренное применение местной вакцины от COVID-19

Министерство здравоохранения Турции запросило разрешение у национального Агентства по лекарственным средствам на экстренное применение турецкой вакцины против коронавируса TURKOVAC. Об этом заявил глава Минздрава Фахреттин Коджа, передает ТАСС.

«Было направлено заявление на одобрение экстренного применения TURKOVAC», — заявил чиновник. Другой мерой станет увеличение фиксированных доплат врачам из бюджета республики.

29 сентября президент России Владимир Путин посоветовал турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану при повторной вакцинации от COVID-19 использовать российский препарат «Спутник V».