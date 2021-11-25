В Турции приняли экстренные меры против коронавируса

Министерство здравоохранения Турции запросило разрешение у национального Агентства по лекарственным средствам на экстренное применение турецкой вакцины против коронавируса TURKOVAC. Об этом заявил глава Минздрава Фахреттин Коджа, передает ТАСС.
«Было направлено заявление на одобрение экстренного применения TURKOVAC», — заявил чиновник. Другой мерой станет увеличение фиксированных доплат врачам из бюджета республики.
29 сентября президент России Владимир Путин посоветовал турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану при повторной вакцинации от COVID-19 использовать российский препарат «Спутник V».