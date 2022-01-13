Раскрыта стоимость бриллиантового обручального кольца Меган Фокс

Раскрыта приблизительная стоимость бриллиантового обручального кольца актрисы Меган Фокс, подаренного ей американским рэпером Machine Gun Kelly (настоящее имя — Колсон Бэйкер). Об этом сообщает Insider.

Речь идет о кольце из драгоценного металла, которое состоит из двух половин сердца: одна выполнена из крупного изумруда, а вторая — из бриллианта такого же размера. Известно, что изделие было изготовлено на заказ люксовым ювелирным брендом Stephen Webster.

Эксперт Кэтрин Мани рассказала изданию, что цена данного кольца варьируется от 300 до 400 тысяч долларов (от 22,7 до 30,2 миллиона рублей).

Ранее стало известно, что Machine Gun Kelly сделал предложение Меган Фокс. «Каким-то образом, полтора года спустя, пройдя вместе через ад и посмеявшись вместе больше, чем я когда-либо могла себе представить, он попросил меня выйти за него замуж», —гласит подпись под видеороликом Фокс в Instagram.