ФСБ задержала финансирующих запрещенное ИГ террористов в Ивановской области

Сотрудники ФСБ задержали семерых участников запрещенного в России экстремистского объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра». Ячейка базировалась в Ивановской области. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 13 января, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

По данным ведомства, обезвреженная силовиками ячейка состояла как минимум из троих граждан России и четырех граждан Азербайджана. Задержать их помогли сотрудники областной Росгвардии. Все участники ячейки обвиняются в организации деятельности экстремистской организации.

Помимо этого, двое из них оказались причастны и к финансированию международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ), также запрещенной в России, и по вменяемой им статье УК РФ — «Содействие террористической деятельности» — им грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее сообщалось, что офицер военной академии под видом сотрудника ФСБ вымогал деньги и сел на восемь лет. Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд вынес приговор докторанту Военной академии связи имени маршала Советского Союза Буденного подполковнику Максиму Куликову, признав его виновным в вымогательстве одного миллиона рублей.