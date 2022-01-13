Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

ФСБ задержала финансирующих запрещенное ИГ террористов в Ивановской области

ФСБ и Росгвардия обезвредили в Ивановской области ячейку экстремистов

Фото: Shutterstock

Сотрудники ФСБ задержали семерых участников запрещенного в России экстремистского объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра». Ячейка базировалась в Ивановской области. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 13 января, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

По данным ведомства, обезвреженная силовиками ячейка состояла как минимум из троих граждан России и четырех граждан Азербайджана. Задержать их помогли сотрудники областной Росгвардии. Все участники ячейки обвиняются в организации деятельности экстремистской организации.

Помимо этого, двое из них оказались причастны и к финансированию международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ), также запрещенной в России, и по вменяемой им статье УК РФ — «Содействие террористической деятельности» — им грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее сообщалось, что офицер военной академии под видом сотрудника ФСБ вымогал деньги и сел на восемь лет. Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд вынес приговор докторанту Военной академии связи имени маршала Советского Союза Буденного подполковнику Максиму Куликову, признав его виновным в вымогательстве одного миллиона рублей.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Леонид Микуляк
Обсудить
Последние новости
На Западе отреагировали на заявления зама Лаврова о переговорах с США и НАТО
Новую коллекцию Burberry сравнили с домашней одеждой дагестанских бабушек
Врач ответил на вопрос о приходе «ковидного цунами» в Россию
Ветеран сборной Канады вспомнил матчи против советских хоккеистов
ФСБ задержала финансирующих запрещенное ИГ террористов в Ивановской области
На фестивале «Коачелла» впервые прозвучит русскоязычная музыка
Замглавы думы российского города послал россиянина на «х..»
Траты россиян на новогодние путешествия превысили миллиард рублей
Курс евро побил рекорд
Россиянка обвинила в изнасиловании участника американского «Холостяка»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter