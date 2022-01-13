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Рябков назвал любимых музыкальных исполнителей

Заместитель главы МИД РФ Рябков назвал Леди Гагу любимым американским исполнителем
Сергей Рябков

Сергей Рябков . Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью Тине Канделаки на RTVI назвал Леди Гагу любимым американским исполнителем.

«Считаю, что она во всех отношениях уникальна: и как композитор, и как певица, и как актриса», — заявил он. По его мнению, фильм «Звезда родилась», в котором Леди Гага сыграла главную роль, является одной из лучших картин за последние годы.

Когда его попросили сделать выбор между российским рэпером Oxxxymiron и американским исполнителем Канье Уэстом, он ответил, что было бы хорошо «наложить» тексты Oxxxymiron на музыку Уэста.

Рябков подчеркнул, что ему нравятся «сложение слов и ассоциативные ряды» российского рэпера, и отметил, что «их лучше слушать, убрав музыкальный фон, и изучать». По словам Рябкова, Уэст импонирует ему музыкой и ее обработкой. Замминистра назвал музыку американского исполнителя гармоничной.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин обычно не тратит время на ознакомление с печатными и музыкальными произведениями о себе. По словам пресс-секретаря главы государства, о песнях, которые стали популярными, Путину рассказывают.

Марина Совина
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