Россиянка раскрыла реальную обстановку с антиковидными ограничениями в Таиланде

Россиянка отдохнула на курорте Патонг в Таиланде и описала поездку фразой «как в старые добрые времена». Ее отзыв разместил портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

В первую очередь девушка раскрыла реальную обстановку с антиковидными ограничениями на курорте. По ее словам, путешественникам без сертификата о вакцинации въехать в страну будет очень сложно. Перед вылетом пассажиры обязаны сдать ПЦР-тест, а по прибытии — предъявить Thailand Pass и пройти повторное тестирование. Добираться до отеля необходимо на индивидуальном трансфере. Кроме того, все туристы обязаны сдавать повторные анализы на коронавирус на шестой день пребывания.

Как рассказала автор, она осталась в восторге от отдыха — россиянка остановилась в бюджетном трехзвездочном отеле с вежливым персоналом и чистыми номерами. Также она отметила приветливых местных жителей и небольшое число туристов на улицах. «Всегда любила эту атмосферу, какой-то зашкаливающий индекс счастья», — добавила девушка.

При этом она уточнила, что зачастую цены на товары и экскурсии были завышенными. «Никогда раньше этого не делала, но я стала торговаться! И представляете, путем торгов цену удается скинуть не меньше чем на 30 процентов!» — удивилась путешественница.

Ранее в январе российская туристка перечислила особенности Таиланда, способные испортить отдых. Во-первых, она отметила жаркий тропический климат и обилие живности — от огромных пауков до гекконов. Во-вторых, блогерша упомянула плесень, которая из-за сильной влажности быстро появляется на мебели и одежде.