Россиянка описала отдых в Таиланде фразой «неженкам тут не место»

Российская туристка, решившая перезимовать на острове Самуи в Таиланде, назвала особенности страны, способные омрачить отдых. Своим мнением она поделилась в личном блоге на «Яндекс.Дзен».

Так, девушка описала путешествие фразой «неженкам тут не место». По ее словам, тропические курорты — плохой вариант для тех, кто боится насекомых. «Внушительные пауки могут спуститься прямо к вашим ногам во время отдыха, а гигантские летающие "чудища" будут регулярно врезаться в ваши окна», — пояснила россиянка.

Также автор обратила внимание на обилие более крупной живности — например, в квартиру часто проникают гекконы, а на дорогах и тротуарах можно встретить мертвых жаб, крыс и змей.

Еще один недостаток тропического климата — это плесень. «Ее ничем не одолеть. Можно скупить все средства от плесени, убрать ее на пару дней. А потом заново повторить все манипуляции», — отметила туристка.

Кроме того, блогерша упомянула трудности в общении с местными жителями, так как многие из них говорят с «мяукающим» акцентом. Среди других минусов она назвала частые потопы из-за сильных ливней, непривычное левосторонне движение на дорогах и почти полное отсутсвие тротуаров.

«Я уже привыкла ко всему. Заполз паук — беру веник и прогоняю, не понимаю "мяуканье" тайцев — объясняю жестами и жду того же в ответ. Это все мелочи, когда живешь на райском острове!" — заключила путешественница.

Ранее в январе эта же россиянка раскрыла популярные способы обмана туристов в отелях Таиланда. Девушка рассказала, что при выезде из гостиницы с путешественника могут взять деньги якобы за кражу имущества. Однако автор отметила, что не стоит торопиться уплачивать штраф, так как он фиктивный — сотрудники специально забирают из номера стаканы, полотенца, посуду и прочие мелкие вещи.