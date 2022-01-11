Россиянка раскрыла популярные способы обмана туристов в отелях Таиланда

Россиянка, отдохнувшая в Таиланде, раскрыла популярные способы обмана туристов в местных отелях с помощью фиктивных штрафов. Об этом она рассказала в личном блоге на «Яндекс.Дзен».

По словам девушки, при выезде из гостиницы с путешественника могут взять деньги якобы за кражу имущества. Как отметила одна из подписчиц блогерши, сотрудники зачастую специально забирают из номера стаканы, полотенца, посуду и прочие мелкие вещи, из-за чего туристов заставляют возместить стоимость «украденных» вещей при выселении.

Кроме того, россиянка посоветовала освобождать номер «не в последнюю минуту». «Если вас уже ждет такси, и вы опаздываете в аэропорт, у вас не будет времени открыть чемодан и доказать, что вы ничего не брали. Судя по всему, на то и рассчитывают сотрудники: туристам проще отдать 30-50 долларов (примерно 2,2-3,7 тысячи рублей), чем спорить и платить за включенный счетчик такси или опоздать на рейс», — объяснила автор.

Также путешественница обратила внимание, что сотрудники отеля могут оштрафовать за утерю карточки-ключа от номера, порчу имущества и курение. Помимо прочего, она вспомнила одну гостиницу на Пхукете, где запрещалось выбрасывать стеклянные бутылки из-под питьевой воды.

Ранее в декабре полиция Таиланда поймала иностранного туриста, который, который не дождался результатов ПЦР-теста и сбежал из карантинного отеля на остров Самуи. Так, гражданин Израиля сообщил, что ему якобы нужно навестить друга в больнице. Однако путешественник решил не возвращаться обратно в гостиницу.