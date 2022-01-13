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Молодежь вернула в моду еще один популярный в 2000-х стиль

Молодежь полюбила одеваться в стиле хипстеров из-за усталости от технологий

Фото: Miquel Benitez / Getty Images

Молодежь полюбила одеваться в стиле хипстеров и запустила еще один модный тренд. Об этом сообщает Harper’s Bazaar.

Согласно материалу, в основе субкультуры хипстеров, которая была популярна в первом десятилетии 2000-х годов, лежит идеология контркультурности, отрицания мейнстрима и поп-культуры. Люди с подобными взглядами предпочитали носить удлиненные майки, кепки с прямыми козырьками, яркие легинсы, кеды, косые челки, яркие аксессуары и тому подобное.

Бруклинский прогнозист тенденций Мэнди Ли (Mandy Lee) объяснила, что период времени между 2006 и 2012 годом был последним на Земле, когда люди еще не ходили с «крошечным компьютером и профессиональной камерой» в кармане. Эксперт считает, что по этой причине никто не одевался специально для того, чтобы его сфотографировали. Кроме того, по словам Ли, современная молодежь устала от технологий.

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«Беспорядочный и хаотичный внешний вид, присущий хипстерам, ощущается как отрицание метавселенной, которую [основатель Facebook (Meta)] Марк Цукерберг рекламирует как следующую стадию человеческого развития. Если верить ему, будущее человечества предполагает сидение в одиночестве в комнате с гигантской гарнитурой и взаимодействие с миром через полностью виртуальный интерфейс. Хипстерская мода, в свою очередь, позволяет людям почувствовать себя частью того мира, где еще не было технологий вовсе», — объяснила эксперт.

Фотограф из Лос-Анджелеса Марк Хантер (Mark Hunter) также отметил, что 2010-е годы были органичным, свободным от забот временем, которого сейчас жаждут люди. «При просмотре старых фотографий я замечаю, что все, кто на них запечатлен, выглядят так, будто они проводят лучшее время в своей жизни. Они не сосредоточены на телефоне в руке и не позируют перед камерой. По сути, они живут», — высказался он.

Ранее в январе молодежь стала массово носить популярную в прошлом столетии одежду и запустила модный тренд. Подростки полюбили винтажные вещи в стиле 1960-х и 1970-х годов, популярные у старшего поколения. Среди них есть яркие колготки, большие воротники, платья-сорочки, кардиганы, блузки и банты.

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Таисия Косинцева
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