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Малышева назвала неочевидный признак инфаркта

Врач Елена Малышева: симптомом инфаркта может быть боль в животе
Елена Малышева

Елена Малышева. Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» и ее соведущий, кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман назвали неочевидный признак, который указывает на инфаркт миокарда. По словам докторов, симптомом сердечного заболевания может быть боль в животе. Выпуск доступен на сайте Первого канала.

«И стенокардия и инфаркт миокарда могут проявляться болями в верхней части живота», — объяснил Гандельман, отвечая на вопрос гостя программы о том, почему терапевт при боли в животе рекомендовал записаться на прием к кардиологу. Доктор отметил, что по этой причине терапевты рекомендуют пациентам в первую очередь обследовать сердце.

«Если эти боли появляются регулярно при физической нагрузке, то это скорее всего стенокардия», — пояснил медик и добавил, что от сердечных патологий люди умирают довольно быстро. Специалист рекомендовал при болях в животе немедленно делать стресс-тест, чтобы исключить сердечные заболевания, а затем продолжать лечение у гастроэнтерологов.

Ранее Малышева назвала неочевидный признак рака желудка. Она заявила, что сигнализировать о злокачественной опухоли может темно-коричневая полоса на теле. По словам Малышевой, обычно такое пятно можно заметить в области шеи или подмышки. Ее соведущий, врач-иммунолог Андрей Продеус посоветовал всем, кто заметил у себя такой признак, пройти гастроскопию, чтобы исключить риск онкологии.

Асель Минбаева
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