Доктор Комаровский развеял миф о головной боли

Врач и телеведущий Евгений Комаровский развеял миф о головной боли. В эфире передачи «Хард с Влащенко» на телеканале «Украина 24», видеозапись которой доступна на YouTube, он объяснил, что головная боль не является симптомом повышенного давления, а попытки в таких случаях его снизить могут привести к инсульту.

«Человек приходит домой, а у него болит голова. Он думает: наверное, у меня повышенное давление. Человек меряет давление, видит там немного повышенное, глотает какую-то таблетку и сидит ждет», — отметил специалист. Как правило, в случае бездействия лекарства больной вызывают скорую помощь, и тогда врачи делают пациенту укол, уточнил доктор.

По словам Комаровского, такие действия вызывают у человека резкое понижение давления, что увеличивает риск возникновения ишемического инсульта. Он отметил, что у повышенного давления нет симптомов: оно может повыситься от боли в голове, а не наоборот. В случае появления головной боли специалист посоветовал принять горизонтальное положение и как можно скорее обратиться к врачу.

Ранее доктор перечислил главные ошибки при переохлаждении. Он рассказал, что в такой ситуации, вопреки распространенному мнению, нельзя согреваться у источников открытого огня и употреблять алкогольные напитки. Врач также рекомендовал не пренебрегать теплым питьем и обращением к врачу.