Доктор Комаровский перечислил главные ошибки при переохлаждении

Врач и телеведущий Евгений Комаровский перечислил главные ошибки при переохлаждении. В эфире передачи «Спроси у Комаровского» на телеканале «Украина» он рассказал, что в такой ситуации, вопреки распространенному мнению, нельзя согреваться у источников открытого огня и пить спиртное.

«[Этот момент], который вы видите часто в кино, как люди замерзшие руки греют над огнем пламени — это просто чистый бандитизм. И это первое, чего нельзя делать [при переохлаждении]», — заявил доктор. Помимо этого, по словам Комаровского, нельзя растирать замерзшую кожу. Как отметил телеведущий, таким образом кожный покров можно повредить. Также специалист не рекомендовал при переохлаждении принимать алкоголь.

Комаровский пояснил, что в случае с переохлаждением лучше согреваться медленно и не использовать ничего интенсивного. Первой медицинской помощью при этом, по словам врача, является тепло — прежде всего пострадавшего необходимо привести в теплое помещение или автомобиль. Далее необходимо переодеться в сухую и теплую одежду, после чего начать согреваться. Сделать это можно благодаря теплым вещам — к ним Комаровский отнес подушки, спальники и одеяла. Помочь согреться, как добавил врач, могут и другие, незамерзшие, люди. Можно использовать теплые согревающие компрессы.

Врач также рекомендовал не пренебрегать теплым питьем и обращением к врачу. «После того как станет полегче, прошу, обязательно обратитесь за медицинской помощью», — заключил медик.

Ранее доктор Комаровский развеял популярное заблуждение, связанное с лечением насморка. В частности, доктор заявил, что растворы антибиотиков для промывания носа неэффективны. По словам врача, использовать их можно только в двух случаях: первый — при гнойном конъюнктивите, в качестве капель для глаз, а второй — при гнойном отите, в качестве капель для ушей.