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Бастрыкин призвал активнее искать в интернете экстремистов и террористов

Глава СК РФ Бастрыкин призвал усилить мониторинг интернета ради защиты молодежи
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин призвал усилить мониторинг интернета ради защиты молодежи. Его слова передает РИА Новости.

По словам главы СК, после анализа ряда преступлений, необходимость активнее искать и выявлять экстремизм и терроризм в интернете, стала очевидной. Бастрыкин назвал это дополнительными мерами для защиты национального информационного пространства. «Включающих, в частности, выявление в интернете материалов, связанных с вербовкой людей, в особенности молодежи, для противоправных действий, в том числе пропагандирующих преступления террористического и экстремистского характера», — уточнил он.

В июне 2021 года министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал о работе над созданием «белого интернета», предназначенного специально для школьников и содержащего только проверенный контент. Это сообщение глава ведомства сопроводил фразой: «Мы не идем по пути запрета — мы идем по пути тех возможностей, которые дает цифровая образовательная среда».

Марина Совина
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