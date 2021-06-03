В России создадут «белый интернет»

Министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал о работе над созданием «белого интернета», предназначенного специально для школьников. Об этом он сообщил на Петербургском международном экономическом форуме, пишет «Московский комсомолец».

По его словам, «белый интернет» будет содержать только проверенный контент. «Мы не идем по пути запрета — мы идем по пути тех возможностей, которые дает цифровая образовательная среда. Будем размещать соответствующие фильмы, создавать возможности для посещения музеев и театров онлайн. Это кино, просмотр различных фильмов, книги, художественная литература», — отметил Кравцов.

Он подчеркнул, что «белый интернет» будет включать в себя соцсети и мессенджеры. «Мы даем возможность школьникам пользоваться современными инструментами, но содержание будет соответствовать тем ценностям, о которых мы говорим», — заявил министр. Кравцов также добавил, что, по его мнению, современные технологии должны дополнять традиционное образование, а не заменять его.

ПМЭФ проходит с 2 по 5 июня. В этом году деловая программа форума посвящена вопросам глобальной и отечественной экономики, социальным вопросам и развитию технологий. Страной-партнером выступает Катар.