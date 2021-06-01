Россия
 
Последние новости
Кадыров стал самым богатым губернатором России
Германия поищет общий путь с США по «Северному потоку-2»
Тимати высказался об отношениях с победительницей «Холостяка»
Белоруссия заявила о планах интеграции с Россией без потери суверенитета
Губернатор Петербурга оценил эпидемиологическую ситуацию в городе
«Яндекс» запустил сервис аренды жилья
Обвиняемого в изнасиловании девушки инспектора ГИБДД отпустили из СИЗО
Канада проиграла Финляндии и оказалась в шаге от вылета с чемпионата мира
Раскрыт новый гаджет Apple
Шеф-повар раскрыл секреты приготовления вкусного шашлыка
Новости партнеров
Прослушать новость

Учителей обязали следить за учениками в соцсетях после стрельбы в школе Казани

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»

Власти Курской области после стрельбы в казанской гимназии 11 мая обязали учителей мониторить социальные сети учеников и сообщать о подозрительном поведении. Об этом рассказал директор одной из школ Александр Мартынов, сообщается в Telegram-канале Mash.

В разосланной по учебным заведениям директиве сказано, что с 20 мая преподаватели должны посещать страницы детей в Instagram, TikTok, Likee и «ВКонтакте» и изучать опубликованные посты, аватары, фото, список друзей и другую информацию. Педагогам необходимо выявлять признаки суицидального поведения, интереса к наркотикам и другие проблемы, такого ребенка будут ставить на особый учет.

На каждого учащегося необходимо хотя бы раз в год составлять характеристику, а мониторинг соцсетей проводить в сентябре, январе и мае. Если выявлено подозрительное поведение, контроль за школьником в интернете надо проводить ежемесячно.

Следить за школьниками в сети поручено классным руководителям, педагогам-психологам, социальным педагогам или замдиректора по воспитательной работе.

Ранее правительство решило ускорить запуск глобальной системы видеоконтроля «Безопасный город», чтобы лучше выявлять и предотвращать различные ЧС и преступления. На реализацию проекта в регионах будет потрачено 97 миллиардов рублей.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Система видеонаблюдения «Безопасный город» появится по всей России
Правительство захотело собрать данные о соцсетях школьников и их родителей
Педагогов московской школы обязали следить за детьми в соцсетях