Россия отказалась обсуждать требования США о возвращении своих войск в казармы

В Москве не намерены обсуждать требования Вашингтона о возвращении российских войск в казармы. Об отказе от подобных дискуссий заявил глава МИД страны Сергей Лавров, передает РИА Новости в четверг, 13 января.

По словам министра, в США уже начали требовать от России не только отвести свои войска от границы с Украиной, но и вовсе «отправить их в казармы».

«Шерман [замгоссекретаря США Уэнди Шерман] именно так говорила, в том числе публично на пресс-конференции. Я не думаю, что есть необходимость объяснять абсолютную неприемлемость такого рода требований», — отметил Лавров.

Ранее Шерман по итогам российско-американских переговоров заявила, что страны Запада введут против России коллективные санкции в случае ее «вторжения» на территорию Украины. «Эти санкции будут затрагивать ключевые финансовые институты, включать меры экспортного контроля, которые направлены против ключевых отраслей», — сказала она.

Кроме того, замгоссекретаря США посчитала, что реальным доказательством отсутствия у Москвы планов по вторжению на Украину стало бы возвращение российских сил, находящихся близ границы РФ и Украины, в казармы.

10 января в Женеве прошли переговоры по гарантиям безопасности и стратегической стабильности между делегациями России и США. В общей сложности дискуссия между официальными лицами двух стран продлилась около 7,5 часа. Переговоры проходили за закрытыми дверями, без журналистов, в постоянном представительстве США при женевском отделении ООН.