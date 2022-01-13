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Иммунолог назвал редкий симптом COVID-19

Иммунолог Крючков: при COVID-19 может образоваться коньюктивит

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

При COVID-19 у заболевшего может проявиться редкий симптом поражающий глаза — коньюктивит. О риске его образования заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, его слова приводит URA.RU.

«Гной — свидетельство присоединения бактериальной флоры на фоне развернутого воспаления», — назвал причину коньюктивита специалист.

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В свою очередь врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок объяснил, что некоторые люди подвержены развитию болезни глаз при коронавирусе. По его словам, этот симптом был описан еще во время первой волны COVID-19, которую вызвал уханьский штамм.

«Встречается симптом нечасто, лишь у небольшой доли заболевших, у которых возникает воспаление конъюнктивы», — добавил эксперт.

Он отметил, что коньюктивит, появившийся на фоне коронавируса, лечится обычными противовоспалительными средствами.

Ранее эпидемиолог, член-корреспондент РАН Александр Горелов раскрыл опасный симптом COVID-19 у детей, под названием «ковидные пальцы». Он отметил, что этот симптом является похожим на обморожение.

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Никита Абрамов
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