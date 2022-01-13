Лавров заявил об отсутствии свободы экономической деятельности ФРГ от США

Ситуация с запуском российского газопровода «Северный поток-2» показала, что у ФРГ отсутствует свобода экономической деятельности от США. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Про "Северный поток-2". Тут уже не свобода выбора союзов, это просто свобода осуществлять обычную коммерческую деятельность на мировых рынках. Вот никакой свободы, оказывается, у Германии, не у кого-нибудь, а у Германии, никакой свободы заниматься своими экономическими интересами, не существует. Вот, где они, двойные стандарты, по-моему, очень ярко проявляются», — отметил министр.

Ранее Лавров прокомментировал итоги переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. По его словам, диалог был деловым, несмотря на бескомпромиссность позиции Запада. «Такая позиция Запада достаточно жесткая, аррогантная где-то, неуступчивая, она все-таки излагалась спокойно, в деловом ключе», — рассказал дипломат.