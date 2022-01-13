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Лавров впервые прокомментировал итоги переговоров с США и НАТО по безопасности

Глава МИД Лавров: переговоры России с США и НАТО по гарантиям безопасности были деловыми

Фото: пресс-служба МИД РФ

Переговоры России с США и НАТО по гарантиям безопасности в Европе были деловыми, несмотря на бескомпромиссность позиции Запада. Так впервые прокомментировал прошедшие заседания глава российского МИД Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Такая позиция Запада достаточно жесткая, аррогантная где-то, неуступчивая, она все-таки излагалась спокойно, в деловом ключе», — рассказал дипломат. Он отметил, российская сторона, в свою очередь, не менее твердо стояла на своем, приводя аргументы, которых не было у США и НАТО.

По словам Лаврова, итоги встреч позволяют рассчитывать на то, что в Вашингтоне осмыслят переговоры с Москвой.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что в Конгрессе США доминирует желание торпедировать малейшие ростки здравого смысла в диалоге между Москвой и Вашингтоном. Дипломат назвал настроения американской стороны антироссийской истерией и отметил, что такая позиция может окончательно разрушить отношения двух стран.

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Виктория Кондратьева
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