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В МИД России назвали настроения в Конгрессе США антироссийской истерией

Замглав МИД Рябков: в американском Конгрессе царит тотальная антироссийская истерия

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

В Конгрессе США доминирует желание торпедировать малейшие ростки здравого смысла в диалоге между Москвой и Вашингтоном. Об этом в интервью RTVI заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Дипломат назвал настроения в Конгрессе антироссийской истерией. По словам Рябкова, американские конгрессмены стремятся навязать повестку дня, которая окончательно загонит отношения Москвы и Вашингтона в тупик и «по факту их разрушит».

Ранее Рябков заявил, что США и НАТО не хотят идти на встречу России касательно предложений по гарантиям безопасности. Он указал, что военные специалисты предлагают президенту Владимиру Путину варианты на случай ухудшения обстановки вокруг Украины. По его словам, это тяжелый сюжет и необходимо дать шанс дипломатии.

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Анжелика Бережная
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