Вдова Егора Летова опубликовала ранее неизвестную песню музыканта

Вдова рок-музыканта и основателя основателя группы «Гражданская оборона» Егора Летова Наталья Чумакова опубликовала «ВКонтакте» ранее неизвестную песню музыканта.

Чумакова представила композицию, которая должна была войти в альбом «Дождь в казарме» группы «Посев». Она была предшественником «Гражданской обороны».

Опубликованную песню Чумакова описала, как «компиляцию из разных стихов примерно одного времени». «В данном случае — предновогодних, 1983 года», — написала вдова музыканта.

Егор (Игорь) Летов —рок-музыкант из Омска. Он скончался в 2008 году в возрасте 43 лет.

