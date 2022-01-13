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Вдова Егора Летова опубликовала ранее неизвестную песню музыканта

Вдова рок-музыканта Егора Летова опубликовала ранее неизвестную песню музыканта 1983 года
Егор Летов

Егор Летов . Фото: Сысоев Григорий / ТАСС

Вдова рок-музыканта и основателя основателя группы «Гражданская оборона» Егора Летова Наталья Чумакова опубликовала «ВКонтакте» ранее неизвестную песню музыканта.

Чумакова представила композицию, которая должна была войти в альбом «Дождь в казарме» группы «Посев». Она была предшественником «Гражданской обороны».

Опубликованную песню Чумакова описала, как «компиляцию из разных стихов примерно одного времени». «В данном случае — предновогодних, 1983 года», — написала вдова музыканта.

Егор (Игорь) Летов —рок-музыкант из Омска. Он скончался в 2008 году в возрасте 43 лет.

Марина Совина
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