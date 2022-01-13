Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Стало известно имя купившего певице МакSим элитную квартиру

Предприниматель Антон Петров купил певице МакSим квартиру в центре Москвы

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Бывший возлюбленный российской поп-певицы МакSим, предприниматель Антон Петров приобрел для нее элитную квартиру в Москве. Недвижимость обошлась в сотни миллионов рублей. Имя человека, купившего артистке жилье, стало известно из материала KP.RU.

Источники издания сообщили, что три года назад Петров приобрел для певицы квартиру в комплексе «Триумф палас» в центре Москвы недалеко от станции метро «Сокол». По предположениям, жилье площадью 500 квадратных метров стоит 200 миллионов рублей. МакSим проживает в квартире с двумя детьми. В том же комплексе владеют объектами телеведущая Алла Михеева и актриса Юлия Пересильд.

Кроме жилья Петров приобрел для бывшей возлюбленной автомобиль Maybach. Его стоимость оценивается в 10 миллионов рублей. Предприниматель также оплатил лечение артистки от коронавируса.

В сентябре 2021 года в интервью Ксении Собчак МакSим рассказала, что приобрела недвижимость на свои деньги, а возлюбленный не помогал ей с покупкой. Певица добавила, что не смогла бы материально зависеть от мужчины.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
В городах России начали массово эвакуировать школы из-за сообщений о минировании
В Кремле прокомментировали возможность введения санкций против Путина
Российский миллиардер оценил траты Европы на спасение планеты
В НАТО допустили очень быстрое вступление Швеции и Финляндии в альянс
Дом в Москве эвакуировали из-за снаряда времен Великой Отечественной войны
Machine Gun Kelly сделал предложение Меган Фокс
В ОДКБ заявили о стабилизации обстановки в Казахстане
Стюардесса частной яхты назвала самую ненавистную часть своей работы
Извинившийся за объятие с Кадыровым ингушский чиновник обратился к главе Чечни
Ученые поставили под сомнение одну из парадигм эволюции
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter