Стало известно имя купившего певице МакSим элитную квартиру

Бывший возлюбленный российской поп-певицы МакSим, предприниматель Антон Петров приобрел для нее элитную квартиру в Москве. Недвижимость обошлась в сотни миллионов рублей. Имя человека, купившего артистке жилье, стало известно из материала KP.RU.

Источники издания сообщили, что три года назад Петров приобрел для певицы квартиру в комплексе «Триумф палас» в центре Москвы недалеко от станции метро «Сокол». По предположениям, жилье площадью 500 квадратных метров стоит 200 миллионов рублей. МакSим проживает в квартире с двумя детьми. В том же комплексе владеют объектами телеведущая Алла Михеева и актриса Юлия Пересильд.

Кроме жилья Петров приобрел для бывшей возлюбленной автомобиль Maybach. Его стоимость оценивается в 10 миллионов рублей. Предприниматель также оплатил лечение артистки от коронавируса.

В сентябре 2021 года в интервью Ксении Собчак МакSим рассказала, что приобрела недвижимость на свои деньги, а возлюбленный не помогал ей с покупкой. Певица добавила, что не смогла бы материально зависеть от мужчины.